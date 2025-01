Schlittenhunderennen in Bad Hindelang lockt 4000 Zuschauer an

Bad Hindelang: Das internationale Schlittenhunderennen in Unterjoch hat am Wochenende rund 4.000 Zuschauer angelockt. Das sagte der Bad Hindelanger Tourismusdirektor Hillmeier dem BR. Es war das erste Rennen mit Publikum seit 2018. Gut 70 Schlittenhundeführer aus Europa und den USA nahmen mit insgesamt etwa 700 Hunden teil. Die Rennen verliefen grenzüberschreitend von Bad Hindelang-Unterjoch bis in die österreichische Gemeinde Schattwald im Tannheimer Tal und zurück.

