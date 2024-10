Schießerei in Göppingen

Göppingen: In der Innenstadt der Baden-Württembergischen Stadt hat es offenbar eine Schießerei gegeben. Die Südwestpresse berichtet von einem Toten und zwei Schwerverletzten. Der mutmaßliche Täter sei flüchtig. Laut Stadtverwaltung fielen die Schüsse in einer Bar. Nach SWR-Informationen waren Polizei und Rettungsdienst bis in die Nacht Großaufgebot im Einsatz. Nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt hatte am Abend das diesjährige Göppinger Weinfest begonnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 03:00 Uhr