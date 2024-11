Schaustellerbund: Weihnachtsmärkte sind sicher

Berlin: Der Deutsche Schaustellerbund betont, dass Weihnachtsmarkt-Besuche sicher seien. Hauptgeschäftsführer Hakelberg hat im Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur darauf verwiesen, dass die Sicherheitsvorkehrungen seit dem Anschlag auf den Markt am Berliner Breitscheidplatz vor acht Jahren besonders hoch sind. Hakelberg sagte, das Sicherheitskonzept werde stetig nachgebessert. Manche Maßnahmen seien weniger sichtbar und in die Dekoration integriert. In Bayern darf die Polizei Christkindlmarktbesucher ab heute anlasslos auf Waffen und Messer kontrollieren. Bundesinnenministerin Faeser hatte vorgestern zur Wachsamkeit beim Besuch von Christkindlmärkten aufgerufen. Sie sprach von einer abstrakt hohen Bedrohungslage. Anfang November war in Schleswig-Holstein ein 17-Jähriger festgenommen worden, der im Verdacht steht, einen Anschlag mit einen Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt geplant zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 09:00 Uhr