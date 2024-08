Schalke holt 5:1-Kantersieg gegen Braunschweig

Gelsenkirchen: Der FC Schalke 04 hat zum Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig gewonnen und vorerst die Tabellenführung erobert. Im Heimspiel besiegten die Königsblauen die Niedersachsen mit 5:1. Nürnberg hat sein erstes Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Miroslav Klose verloren. Die Franken kassierten in Karlsruhe eine 2:3-Niederlage. Aufsteiger Jahn Regensburg verlor in Hannover mit 0:2. Paderborn feierte einen 2:1-Sieg bei Hertha BSC, Magdeburg und Elversberg trennten sich 0:0.

