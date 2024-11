Schaeffler streicht mehrere Hundert Stellen in Bayern

Herzogenaurach: Nach der Ankündigung des fränkischen Autozulieferers Schaeffler, ab kommendem Jahr insgesamt 4.700 Stellen abzubauen, werden nach und nach Details bekannt. So werden am Standort Schweinfurt in Unterfranken nach Angaben der IG-Metall rund 700 Arbeitsplätze gestrichen. Das Unternehmen selbst gab die Zahl mit 500 an. In der Oberpfalz sollen 300 Arbeitsplätze wegfallen. Schaeffler will nach der Übernahme des Regensburger Technologiekonzern Vitesco vor einem Monat Synergien der Fusion nutzen und doppelte Jobs, etwa in Verwaltung und Forschung, abbauen. Der Standort Regensburg ist auch vom generellen Umbau bei Schaeffler betroffen; das Geschäft mit Verbrennertechnik wird nach und nach reduziert. Die IG Metall will den angekündigten Stellenabbau bei Schaeffler nicht akzeptieren und verweist auf eine mit dem Unternehmen geschlossene Zukunftsvereinbarung.

