Schaeffler schickt gut 1.000 Beschäftigte in Kurzarbeit

Schweinfurt: Das Wälzlagerunternehmen Schaeffler schickt knapp über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit. Nach Angaben des Betriebsratsvorsitzenden Schenk soll die Kurzarbeit am Standort Schweinfurt im November starten und bis Ende März 2025 gehen. Laut Schenk sind in dem Werk in Unterfranken im Augenblick rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Als Grund für die mit der Unternehmensleitung vereinbarte Kurzarbeit wird die schwächelnde konjunkturelle Nachfrage angegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 12:00 Uhr