Schaeffler baut in Deutschland 2.800 Stellen ab

Herzogenaurach: Beim fränkischen Automobilzulieferer Schaeffler sollen ab nächstem Jahr europaweit rund 4.700 Jobs wegfallen - davon über die Hälfte, nämlich 2.800, in Deutschland. Wie das Unternehmen am Morgen weiter mitteilte, betrifft das zehn deutsche Standorte. Europaweit müssen Beschäftigte an fünf Fabrikssitzen mit Kürzungen rechnen, zwei Werke werden ganz geschlossen, hieß es weiter. Konkretere Informationen will Schaeffler bis Jahresende mitteilen. Der Stellenabbau soll sozialverträglich ausgestaltet werden und sich über drei Jahre hinziehen. Schaeffler hofft auf ein jährliches Einsparpotenzial von rund 290 Millionen Euro ab 2029. Ziel der Maßnahmen sei es, die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 11:00 Uhr