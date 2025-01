Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull ist tot

London: Die britische Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull ist tot. Nach Angaben eines Sprechers starb sie im Kreise ihrer Familie im Alter von 78 Jahren. Bekannt wurde sie unter anderem durch den Song "As Tears Go By". Bereits vor ihrem 17. Geburtstag war sie berühmt, später wurde sie drogenabhängig und lebte zwischenzeitlich auf der Straße. Der Rock-Musiker Mick Jagger, mit dem Faithfull früher zusammen war, würdigte sie als wunderbare Freundin, wunderschöne Sängerin und großartige Schauspielerin.

