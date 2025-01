Sängerin Marianne Faithfull stirbt im Alter von 78 Jahren

London: Die Sängerin und Sixties-Ikone Marianne Faithfull ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie mit dem Lied "As Tears Go By", das Keith Richards und Mick Jagger von den Rolling Stones für sie geschrieben haben. Faithfull und Jagger waren eine Zeit lang ein Paar und führten ein Rock'n'Roll-Leben mit Folgen: Faithfull wurde zum Junkie und lebte zwei Jahre lang auf der Straße. Sie überwand die Sucht, feierte immer wieder musikalische Erfolge und spielte auch in mehreren Filmen mit, zum Beispiel in der Tragikomödie "Irina Palm".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 06:00 Uhr