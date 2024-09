Sachsen und Thüringen wählen neue Landtage

Dresden: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU hat die Landtagswahl in seinem Bundesland als die wahrscheinlich wichtigste seit Jahrzehnten bezeichnet. Bei seiner Stimmabgabe in Dresden zeigte er sich optimistisch, die kommende Landesregierung wieder anzuführen. In Umfragen liegt die CDU in Sachsen knapp vor der AfD. In Thüringen könnte die Partei um Spitzenkandidat Höcke zum ersten Mal stärkste Kraft bei einer Landtagswahl werden. Das relativ neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht könnte aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis erzielen und bei der Bildung der beiden Landesregierungen eine entscheidende Rolle spielen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 12:00 Uhr