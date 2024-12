Sacharow-Preis geht an venezolanische Oppositionsführer

Straßburg: Der Sacharow-Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments geht in diesem Jahr an die Opposition in Venezuela. Die Anführer des Protests gegen den autoritär regierenden Präsidenten Maduro - Maria Corina Machado und Edmundo Gonzalez Urrutia - wurden mit der Auszeichnung in Straßburg geehrt. Machado wurde bei der Zeremonie durch ihre Tochter vertreten. Das Parlament würdigt damit nach Worten von Parlamentspräsidentin Metsola den "Kampf zur Wiederherstellung von Freiheit und Demokratie in Venezuela". Der Sacharow-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Er wird seit 1988 vom EU-Parlament an Personen oder Gruppen verliehen, die sich für Menschenrechte und Meinungsfreiheit einsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 14:00 Uhr