Russland und Ukraine beschießen sich erneut gegenseitig

Moskau: Russland hat offenbar Militärflugplätze und Energieanlagen in der Ukraine angegriffen. Laut Verteidigungsministerium in Moskau wurden dabei in den vergangenen 24 Stunden Luftwaffe, Drohnen, Raketen und Artillerie eingesetzt. Außerdem hätten russische Truppen einen ukrainischen Kampfjet, fast 100 Drohnen und sechs von den USA gelieferte Artillerie-Systeme abgeschossen. Die Ukraine wiederum hat nach eigenen Angaben in der Nacht erneut Dutzende russische Drohnenangriffe abgewehrt. Laut der ukrainischen Luftstreitkräfte soll Russland einen Teil der Drohnen ohne Sprengstoff eingesetzt haben, um die ukrainische Flugabwehr zu beschäftigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 13:00 Uhr