Russland und die Ukraine überziehen sich mit Drohnenangriffen

Kiew: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht 62 russische Drohnen abgeschossen. Insgesamt habe Russland das Land mit 145 Drohnen angegriffen. Es handelt sich demnach um einen neuen Rekord. Im ukrainischen Hafen Odessa wurden durch die Angriffe nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen verletzt. Zudem standen Gebäude in Flammen oder wurden beschädigt. Auch die Ukraine hat offenbar Drohnen in Richtung Russland geschickt. Moskaus Bürgermeister Sobjanin meldete, dass 34 Attacken abgewehrt werden konnten. Trümmer abgeschossener Drohnen sollen aber zwei Häuser in Brand gesetzt und eine Frau verletzt haben. Auf den Hauptstadtflughäfen Domodedowo, Scheremetjewo und Schukowski fanden vorübergehend keine Starts und Landungen statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 11:00 Uhr