Russland reagiert empört auf Haftbefehl gegen Ex-Minister

Moskau: Russland hat verärgert auf die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den ehemaligen Verteidigungsminister Schoigu und Armeechef Gerassimow reagiert. Der russische Sicherheitsrat wies die Vorwürfe gegen die beiden als ungeheuerlich zurück. Das Gremium erklärte, der Haftbefehl gegen Schoigu sei Teil eines hybriden Krieges gegen Moskau. Die Ukraine begrüßte das Vorgehen: Die Haftbefehle seien eine wichtige Entscheidung, um Russland zur Verantwortung zu ziehen, hieß es in Kiew. Schoigu und Gerassimow werden verdächtigt, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben, indem sie Angriffe auf Zivilisten und zivile Objekte in der Ukraine an führender Stelle geleitet haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 17:00 Uhr