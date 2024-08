Russland meldet ukrainische Drohnen nahe Moskau

Moskau: Russland hat nach eigenen Angaben mehrere Drohnen abgeschossen, die Richtung Moskau unterwegs gewesen sein sollen. Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters handelt es sich um zehn Drohnen, einige davon gingen in einem Bezirk nieder, der nur wenige Dutzend Kilometer südlich der Moskauer Stadtgrenze liegt. Unabhängige Informationen oder Angaben der ukrainischen Streitkräfte dazu gab zunächst nicht. Unterdessen rückt die Ukraine nach eigenen Angaben in der westrussischen Region Kursk weiter vor. Präsident Selenskyj sagte in seiner täglichen Videoansprache, die Ukraine erreiche ihre Ziele; Priorität habe die Gefangennahme russischer Soldaten, um sie später gegen ukrainische Gefangene auszutauschen. Gleichzeitig räumte Selenskyj ein, dass die Lage im Osten der Ukraine weiter schwierig sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 07:00 Uhr