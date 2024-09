Russland hat Gegenoffensive in Grenzregion Kursk gestartet

Kiew: Russland hat eine Gegenoffensive in der russischen Grenzregion Kursk gestartet. Das teilte der ukrainische Präsident Selenskyj mit. Bei einer Pressekonferenz sagte er, die Reaktion der russischen Armee entspräche dem ukrainischen Plan. Nähere Angaben machte er nicht. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass Einheiten in der Region Kursk innerhalb von zwei Tagen zehn Siedlungen - so wörtlich - befreit hätten. Die ukrainische Armee hatte am 6. August eine Militäroffensive auf russischem Gebiet begonnen. In der ukrainischen Region Donezk teilte der Gouverneur mit, dass die Bürger im Moment teilweise weder Wasser noch Gas zum Heizen und Kochen haben. Entsprechende Anlagen seien durch russische Angriffe beschädigt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 15:00 Uhr