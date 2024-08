Russland bombardiert Supermarkt im Donbass

Kiew: Nach dem Überraschungsangriff der Ukraine in der russischen Grenzregion Kursk und nächtlichen Drohnenattacken gegen benachbarte Gebiete haben Moskaus Truppen einen Supermarkt in der Ostukraine bombardiert. Bei dem Raketenangriff am hellichten Tag auf die Stadt Kostjantyniwka starben nach Behördenangaben mindestens zwölf Menschen. Mehr als 40 weitere wurden verletzt. Russland hat Verstärkung in die umkämpfte Grenzregion geschickt, laut der Nachrichtenagentur reuters Kolonnen mit Mehrfachraketenwerfern, Artillerie und Panzern. Am vierten Tag des Vorstoßes in Kursk hatte das ukrainische Militär das weiter im Landesinnere liegende Gebiet um Lipezk attackiert, auch einen Militärflughafen. Bei dem Beschuss seien Lagerbestände an Lenkbomben beschädigt worden, teilweise fiel der Strom aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 19:00 Uhr