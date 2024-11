Russland begeht laut Experten Verbrechen gegen die Menschlichkeit

New York: Nach Ansicht von Experten begeht Russland Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein von den Vereinten Nationen unterstütztes Gremium wirft dem Land Folterverbrechen in der Ukraine und in Hafteinrichtungen in Russland selbst vor. Erik Møse, der Vorsitzende der Kommission, berichtet, Folter gegen Zivilisten und Gefangene habe sein Gremium schon vorher als Kriegsverbrechen beschrieben. Es gehe dem Regime darum diese Menschen zu brechen, zu erniedrigen und zu bestrafen. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft und der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ermittelten zu möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und haben die Kommission um Beweise gebeten.

