Russische Gegenoffensive in Region Kursk läuft

Moskau: Russland hat in der Region Kursk eine Gegenoffensive gestartet. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Innerhalb von zwei Tagen seien zehn Siedlungen befreit worden. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte die russische Offensive. Angesichts der militärischen Lage warf er den westlichen Verbündeten vor, sein Land nicht ausreichend zu unterstützen. Selenskyj sprach überdies von einem Kriegsverbrechen Russlands. In der Region Donezk hätten die Besatzer ein Fahrzeug des Roten Kreuzes angegriffen. Dabei seien drei Menschen getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 18:00 Uhr