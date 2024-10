Rund 200 Menschen werden wegen eines Gasaustritts evakuiert

Lindenberg: In der Stadt im Allgäu haben wegen eines Gaslecks am Abend rund 200 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Offenbar waren die Messwerte so hoch, dass Explosionsgefahr bestand. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte, wurden die Betroffenen zuerst in eine Grundschule gebracht. Danach kamen sie in Hotels sowie bei Freunden und Bekannten unter. Gegen 1 Uhr 30 gab es Entwarnung. Zu diesem Zeitpunkt war die Gaskonzentration wieder unkritisch. Wie und wo es zu dem Gasaustritt gekommen war, ist noch unklar. Polizei und Feuerwehren waren rund sieben Stunden lang im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 06:00 Uhr