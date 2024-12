Rund 180 Tote bei Flugzeugunglück in Südkorea

Seoul: Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea hat sich am Morgen ein schweres Flugzeugunglück ereignet. Eine Boeing 737 ist dort offenbar wegen Problemen mit dem Fahrwerk über die Landebahn hinausgeschossen und dann in Flammen aufgegangen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Feuerwehr berichtet, haben wohl nur zwei Personen die Tragödie überlebt. Rund 180 Menschen wurden getötet. Laut den Behörden soll Vogelschlag Auslöser des Absturzes gewesen sein. Augenzeugen gaben an, Feuer an einer der Turbinen gesehen und mehrere Knallgeräusche gehört zu haben. Dutzende Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Parallel dazu liefen die Ermittlungen zum Unfallhergang an. Südkoreas Interimspräsident Choi rief eine Dringlichkeitssitzung mit den Kabinettsmitgliedern ein, um die Hilfsmaßnahmen zu besprechen. Im Anschluss reiste er zum Unglücksort.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 10:00 Uhr