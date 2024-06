Rumänien spielt bei Fußball-EM in München gegen Ukraine

München: Bei der Fußball-EM ist heute wieder die Landeshauptstadt Austragungsort. Ab 15 Uhr spielt Rumänien gegen die Ukraine. Etwa 10.000 ukrainische Fans werden in der Arena erwartet. Trainer Rebrow sagte, die Unterstützung für sein Team sei in Deutschland sehr groß. In München leben etwa 24.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, der Großteil davon sind Kriegsflüchtlinge. Das Spiel sei wichtig für die Soldaten zu Hause, so Rebrow, aber auch für alle anderen Menschen im Land. Um 18 Uhr spielt dann bei der EM Belgien gegen die Slowakei und am Abend trifft Österreich auf Frankreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 10:00 Uhr