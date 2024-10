Rettungskräfte finden bei Suche nach vermisstem Bergsteiger eine Leiche

Innsbruck: Auf der Suche nach einem vermissten deutschen Bergsteiger aus Brandenburg haben Rettungskräfte in Tirol eine Leiche geborgen. Die Polizei in Tirol geht davon aus, dass es sich um den 21-Jährigen handelt. Der junge Mann war am Donnerstag mit einem Freund von Telfs aus zu einer Bergtour aufgebrochen. Während der Freund wegen Schneefalls umkehrte, ging der 21-Jährige weiter in Richtung Hohe Munde. Am Nachmittag setzte er einen Notruf ab. Die Bergretter mussten wegen Dunkelheit und schlechten Wetters umkehren. Weil kein Hubschreibereinsatz möglich war, gelang die Bergung der Leiche erst heute.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 14:00 Uhr