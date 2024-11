Rettungskräfte bergen weitere Todesopfer nach Flutkatastrophe in Spanien

Valencia: Nach den schweren Unwettern in Spanien haben Rettungskräfte weitere Leichen geborgen. Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens 205 gestiegen, fast alle sind in der besonders hart getroffenen Mittelmeerregion Valencia ums Leben gekommen, wie der Notdienst dort mitteilte. Noch immer werden Menschen vermisst. Die spanische Regierung schickte zusätzliche Soldaten in die Region, um die Rettungskräfte zu unterstützen. Man werde versuchen, jedes betroffene Dorf zu erreichen, sagte Verteidigungsministerin Robles in einem Fernsehinterview. Viele Orte sind nach wie vor abgeschnitten, fast überall fehlen Trinkwasser, Lebensmittel und Strom sowie Telekommunikation. Unterdessen werden weiter nördlich Unwetter erwartet, auch auf den Balearen-Inseln Mallorca und Menorca. Bisher gilt dort die zweithöchste Warnstufe.

