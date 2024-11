Republikaner verteidigen Mehrheit im Repräsentantenhaus

Washington: Die Partei des künftigen US-Präsidenten Trump kann offenbar einen weiteren Erfolg verbuchen. Medienberichten zufolge haben die Republikaner bei der Kongresswahl ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt, also in einer der beiden Kammern des US-Parlaments. In der zweiten Kammer, dem Senat, hatten sie schon vorher die Mehrheit zurückerobert. Derweil nimmt das Kabinett von Donald Trump immer mehr Formen an: Der gewählte Präsident hat den erzkonservativen Abgeordneten Matt Gaetz zum Justizminister nominiert. Der Senator Marco Rubio aus Florida soll Außenminister werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2024 01:00 Uhr