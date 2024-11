Republikaner holen auch Mehrheit im US-Repräsentantenhaus

Washington: Die US-Republikaner haben sich offenbar auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus gesichert. Wie die Nachrichtenagentur AP meldet, erhält die Partei des künftigen Präsidenten Trump mindestens 218 Sitze und damit die Kontrolle in beiden Kongresskammern. Ausschlaggebend waren zuletzt Siege der Republikaner in Arizona und auch im traditionell demokratisch geprägten Kalifornien. Die Mehrheit wird es Trump ermöglichen, seine politischen Vorhaben aus eigener Stärke heraus umzusetzen. Derweil nimmt das Kabinett von Donald Trump immer mehr Formen an: Der streng konservative Abgeordnete Matt Gaetz wurde für das Justizministerium nominiert. Der Senator Marco Rubio aus Florida soll Außenminister werden.

