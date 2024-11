Repräsentantenhaus bleibt bei Republikanern

Washington: In den USA muss der designierte Präsident Trump künftig kaum mit Widerstand rechnen. Bei den Kongresswahlen haben die Republikaner nach übereinstimmenden Medienberichten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt. Bereits in der Wahlnacht hatten sich die Republikaner die Kontrolle im Senat gesichert, dort hatten bisher die Demokraten eine hauchdünne Mehrheit. Die Regierungsmannschaft nimmt inzwischen immer mehr Gestalt an: Trump hat den erzkonservativen Abgeordneten Matt Gaetz zum Justizminister nominiert. Gaetz bezeichnete sich in der Vergangenheit selbst immer wieder als „Scharfmacher“. Der Senator Marco Rubio aus Florida soll neuer Außenminister werden. Rubio zählte ursprünglich zu den Kritikern Trumps. Nach und nach passte er sich jedoch dessen Positionen an und wurde zu einem seiner glühendsten Verfechter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2024 08:00 Uhr