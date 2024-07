Renten steigen, LkW-Maut wird ausgeweitet

Berlin: Heute treten viele gesetzliche Neuerungen in Kraft: So gilt die Lkw-Maut nun für Transporter ab 3,5 Tonnen, bisher waren es 7,5. Die LkW-Maut wird für alle fällig, die Güter transportieren - für Handwerker gibt es Ausnahmen. Das Verkehrsministerium geht in diesem Jahr von Mehreinnahmen in Höhe von 500 Millionen aus, ab dem nächsten Jahr von 1,2 Milliarden Euro. Außerdem steigen die Renten. In Ost und West klettern die Bezüge um rund 4,6 Prozent. Basis hierfür ist die allgemeine Lohnentwicklung. Auch bei der Cannabis-Legalisierung gibt es Neuerungen: Ab heute dürfen auch nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern an den Start gehen. Volljährige können dort gemeinsam Cannabis anbauen und untereinander zum Eigenkonsum abgeben. Dafür gelten strikte Auflagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2024 07:00 Uhr