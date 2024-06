Reisekonzern FTI führt ab heute keine Reise mehr durch

München: Nach dem Insolvenzantrag führt der FTI-Konzern von heute an keine Reisen mehr durch. Das hat das Unternehmen am Abend in München mitgeteilt. Im Moment werde daran gearbeitet, Urlauber, die mit FTI unterwegs sind, planmäßig zurückzubringen. Das Amtsgericht München hat derweil den Anwalt Axel Bierbach zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. FTI steckt seit langem in einer wirtschaftlichen Krise und hatte gestern beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2024 09:15 Uhr