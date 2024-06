Reichsbürger-Prozess in München wird fortgesetzt

München: Vor dem Oberlandesgericht in der bayerischen Landeshauptstadt wird am Vormittag der Prozess gegen die Reichsbürger-Gruppe um Heinrich Prinz Reuß fortgesetzt. Bei der Verhandlung heute will das Gericht klären, ob einzelne Angeklagte Aussagen machen wollen. Insgesamt acht Personen müssen sich seit gestern vor der Kammer verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, einen gewaltsamen Umsturz der Bundesregierung geplant zu haben. Dabei sollen sie auch bewusst Tote in Kauf genommen haben. Weitere Prozesse finden schon in Stuttgart und Frankfurt statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 08:00 Uhr