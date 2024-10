Regierungspartei in Georgien gewinnt laut Kommission die Parlamentswahl

Tiflis: In Georgien hat die pro-russischen Regierungspartei offiziellen Angaben zufolge die Parlamentswahl gewonnen. Nach Auszählung von 99 Prozent der Wahlbezirke kommt die Partei "Georgischer Traum" auf 54 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission mitteilte. Oligarch und Parteigründer Iwanischwili erklärte sein Lager bereits gestern Abend zum Sieger. Für die Opposition, die auch einen Beitritt zur EU anstrebt, ist das Ergebnis eine herbe Niederlage. Führende Oppositionelle sprachen unter anderem von Wahlfälschungen und wollen das Ergebnis nicht anerkennen. Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa OSZE, die rund 500 Wahlbeobachter nach Georgien geschickt hatte, will sich im Laufe des Tages über mögliche Unregelmäßigkeiten beim Urnengang äußern.

