Regierungschefs der Hochwasser-Länder tagen in Breslau

Breslau: Die Regierungschefs der vom Hochwasser betroffenen Länder in Mittel- und Osteuropa kommen am Abend in Polen zu einem Krisentreffen zusammen. Gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wollen die Vertreter Polens, Österreichs, Tschechiens und der Slowakei sich ein Bild von der Lage machen. In Breslau ist die Hochwasserwelle der Oder in der Nacht angekommen. Ein Pegelstand von rund 6,30 Meter soll sich dort aller Erwartung nach noch eine Weile halten. Regierungschef Tusk warnte, noch sei es zu früh, einen Sieg über das Hochwasser zu verkünden. In Deutschland wird ab kommender Woche mit Hochwasser an der Oder in Brandenburg gerechnet. An der Elbe dagegen sinken die Pegelstände langsam. // STOPP An der Grenze zu Tschechien lag der Pegelstand am Nachmittag allerdings noch immer bei 6,54 - normal sind 1,58 Meter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 17:00 Uhr