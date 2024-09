Regierung will mit Gesetzesänderung mehr Wohnraum schaffen

Berlin: Die Bundesregierung will das Baugesetzbuch ändern und damit für mehr Wohnraum sorgen. Das Kabinett hat eine Vorlage von Bauministerin Geywitz gebilligt. Durch kürzere Fristen, weniger Berichte und einfachere Genehmigungen soll das Bauen vor allem billiger werden und schneller gehen. In angespannten Wohnungsmärkten wie Großstädten sollen es Eigentümer leichter haben, ihr Gebäude aufzustocken. Zudem soll auch in zweiter Reihe auf Grundstücken oder in Höfen gebaut werden können. Dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie gehen die Pläne nicht weit genug. Er spricht von einer "Politik der homöopathischen Schritte".

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.09.2024 18:15 Uhr