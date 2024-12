Regierung in Frankreich steht vor dem Aus

Paris: Die Minderheitsregierung in Frankreich von Michel Barnier steht vor dem Aus . Die Abgeordneten der Nationalversammlung debattieren am Nachmittag über einen Misstrauensantrag der linken Opposition und stimmen am Abend darüber ab. Hintergrund ist ein Streit über den Haushalt und den Sparkurs, den Barnier vertritt. Der Chef der Rechtsaußen-Partei RN, Bardella, bekräftigte erneut, gegen Barnier stimmen zu wollen. Sollte Barnier das Votum nicht überstehen, wäre es das erste Mal in mehr als 60 Jahren, dass eine Regierung in Frankreich per Misstrauensvotum gestürzt wird. Barnier müsste dann nach nur rund drei Monaten im Amt seinen Rücktritt einreichen. Das Kabinett kann aber übergangsweise im Amt bleiben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2024 14:00 Uhr