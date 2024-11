Regensburg verliert bei Schalke - NFL gastiert erneut in München

Zum Sport: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Regensburg die Chance verpasst, den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Bei Schalke 04 verlor der Jahn mit 0:2. Außerdem spielte Karlsruhe gegen Münster 1:1; Elversberg setzte sich gegen Spitzenreiter Hannover mit 3:1 durch. Und: Die bayerische Landeshauptstadt ist wieder im American-Football-Fieber. In der Allianz Arena bestreiten die New York Giants und die Carolina Panthers ein Spiel der US-Profiliga. Es ist das vierte NFL-Gastspiel in Deutschland. Nach München und Frankfurt hat jetzt auch Berlin Interesse bekundet. Der Senat der Bundeshauptstadt will übermorgen über eine entsprechende Vorlage entscheiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 16:00 Uhr