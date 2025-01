Regensburg erwägt Verpackungssteuer, München winkt ab

Regensburg will die Einführung einer Verpackungssteuer prüfen - das hat die Stadt am Nachmittag bekannt gegeben. Aus dem Rathaus hieß es, die Steuer sei ein Instrument, um die Müll-Flut einzudämmen. Gestern hatte das Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde gegen die Tübinger Verpackungssteuer zurückgewiesen. In München gibt es für so eine Abgabe auf Einwegverpackungen und Mitnahme-Lebensmittel derzeit keine Stadtratsmehrheit. CSU und SPD im Rathaus äußerten sich kritisch.

