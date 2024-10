Rechtsextremist Sellner in Schweiz festgenommen

Kreuzlingen: Der österreichische Rechtsextremist Sellner ist in der Schweiz festgenommen worden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, wurde Sellner am deutsch-schweizerischen Grenzübergang Konstanz-Kreuzlingen angehalten und für weitere Abklärungen mitgenommen. Die Schweiz hat gegen den Österreicher ein vorübergehendes Einreiseverbot verhängt. Sellner war von der als rechtsextrem geltenden Organisation "Junge Tat" als Redner zu einer Konferenz in Zürich eingeladen worden. Gestern hätte er eigentlich bei einer Lesung in Neu-Ulm auftreten sollen - aber auch hier gab es ein Aufenthaltsverbot für ihn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 15:00 Uhr