Rebellen bereiten Übergangsregierung in Syrien vor

Damaskus: In Syrien bereitet die Rebellenallianz eine Übergangsregierung vor. Nach einem Spitzentreffen in Damaskus sei Mohammed al-Baschir, der bisherige Regierungschef in der Rebellenhochburg Idlib, zum Premierminister ernannt worden, berichten mehrere arabische Medien. Auch Vertreter des alten Regimes, wie etwa die jahrelang von Assad geführte Baath-Partei, seien bereit, an dem Übergangsprozess mitzuwirken. - In Damaskus waren am frühen Morgen laute Explosionen zu hören. Unbestätigten Medienberichten zufolge stehen israelische Panzer vor der syrischen Hauptstadt. Aus der Nacht werden zudem schwere Angriffe der israelischen Armee auf Ziele in Syrien gemeldet. Offenbar sollten damit militärische Anlagen der Assad-Regierung zerstört werden. Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron erklärten sich bereit, mit den neuen Machthabern in Syrien auf der Basis grundlegender Menschenrechte zusammenzuarbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 09:00 Uhr