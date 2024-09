Razzien gegen Schleuserbande in mehreren Bundesländern

Jena: In mehreren Bundesländern laufen zur Zeit Razzien gegen mutmaßliche Mitglieder einer Schleuserbande. Nach Angaben der Bundespolizei werden seit den Morgenstunden insgesamt 19 Objekte in Thüringen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt durchsucht. Der Schwerpunkt liegt in Jena. Drei Syrer und zwei Iraker wurden verhaftet. Sie stehen im Verdacht, in diesem und im vergangenen Jahr mindestens 140 Personen über die Westbalkanroute nach Deutschland geschleust haben.

