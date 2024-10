Raststätten in Deutschland sind schlecht ausgestattet für Campingfahrzeuge

München: Der Ansturm von Wohnwagen und Wohnmobilen überfordert offenbar viele Autobahnraststätten. Der ADAC bemängelt nach einer Untersuchung von 80 Rastanlagen, dass es vielerorts an Kassettentoiletten, speziell ausgewiesenen Parkplätzen und Frischwasserstationen fehle sowie an geeigneten Steckdosen, um während Pausen Strom zu laden. Mancherorts entstehe Konkurrenz zu Lkw. Laut Kraftfahrtbundesamt hat sich die Zahl der Wohnmobile seit 2017 mehr als verdoppelt. Besonders viele wurden demnach etwa in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau zugelassen.

