Putin will Mittelstreckenraketen in Serie produzieren

Moskau: Der russische Präsident Putin hat angekündigt, dass er den neuartigen Raketentyp noch einmal im Ukraine-Krieg einsetzen will. Die sogenannte Oreschnik-Mittelstreckenrakete war vorgestern erstmalig von einer Basis am kaspischen Meer auf die ukrainische Stadt Dnipro abgefeuert worden. Putin sprach von einem gelungenen Test, nun solle die ballistische Rakete in Serienproduktion gehen. Das Geschoss sei keine Modernisierung eines Sowjet-Systems, sondern eine Neuentwicklung, sagte Putin vor ranghohen Militärs. Angeblich soll die Rakete sehr schnell fliegen und von Raketenabwehrsystemen nicht erreichbar sein. Daran gibt es aber Zweifel. Auch die angeblich unaufhaltbare russische Hyperschall-Waffe Kinschal ist in der Ukraine bereits mehrfach abgeschossen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 07:00 Uhr