Putin warnt Westen vor Raketenfreigabe für die Ukraine

Moskau: Der russische Präsident Putin hat den Westen erneut davor gewarnt, der Ukraine einen Einsatz weitreichender Waffen gegen Ziele tief in Russland zu erlauben. Putin betonte, eine Genehmigung würde bedeuten, dass die Nato-Staaten im Krieg mit Russland wären. Die Ukraine drängt ihre Verbündeten dazu, die Beschränkungen für die vom Westen gelieferten Waffen aufzuheben, um damit auch Ziele in Russland angreifen zu können. Die USA lehnen dies bislang ab, da sie eine Eskalation befürchten, die zu einem direkten Konflikt mit Russland führen könnte. Der britische Premier Starmer wird derweil zu Gesprächen in Washington erwartet. Dabei soll es unter anderem um die Unterstützung der Ukraine und auch den Krieg im Gazastreifen gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 07:00 Uhr