Putin rollt roten Teppich für freigelassene Russen aus

Moskau: Kreml-Chef Putin hat derweil die freigelassenen Russen in Empfang genommen. Ein roter Teppich und salutierende Gardisten standen bei ihrer Ankunft am Flughafen bereit. Putin umarmte mehrere Heimkehrer - darunter den sogenannten Tiergartenmörder. Wadim Krassikow war vor fünf Jahren wegen Mordes an einem tschetschenisch-georgischen Dissidenten im Berliner Tiergarten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Angaben des russischen Geheimdienstes FSB konnten acht russische Häftlinge und zwei Minderjährige in ihre Heimat zurückkehren. Bei dem wohl größten Gefangenenaustausch seit dem Kalten Krieg haben nach Angaben der Türkei, die vermittelt hat, 26 Personen aus sieben Staaten die Seiten gewechselt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 07:00 Uhr