Putin droht mit Vergeltung für Drohnen-Angriffe

Moskau: Nach dem Drohnenangriff auf die russische Millionenstadt Kasan an der Wolga hat Russlands Präsident Putin mit Vergeltung gedroht. Wer auch immer versuche, etwas in Russland zu zerstören, werde mit einem Vielfachen der Zerstörungen bei sich konfrontiert, sagte Putin im russischen Staatsfernsehen. Gestern Morgen waren sechs ukrainische Drohnen in Hochhäusern in Kasan eingeschlagen, eine weitere traf ein Industrieobjekt. Staatliche Quellen berichten, es habe keine Verletzten gegeben. Die Stadt liegt mehr als tausend Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 14:00 Uhr