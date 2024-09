Putin besucht die Mongolei

Ulan Bator: Trotz des Haftbefehls vom Internationalen Strafgerichtshof ist Russlands Präsident Putin beim Staastbeuch in der Mongolei mit einer Ehrengarde begrüßt worden. Bei der Zerermonie im Beisein des mongolischen Staatschefs Chürelsüch auf dem zentralen Platz der Hauptstadt marschierten Soldaten in traditionellen Uniformen und zu Pferde auf. Es ist der erste Besuch Putins in einem Land, das den Strafgerichtshof in Den Haag anerkennt seitdem es einen Haftbefehl gegen ihn gibt. Putin will an den Feierlichkeiten zum 85. Jahrestag des Sieges der sowjetischen und mongolischen Streitkräfte über Japan teilnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 11:00 Uhr