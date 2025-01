Prozess um Diebstahl von keltischem Goldschatz startet

Ingolstadt: Mehr als zwei Jahre nach dem spektakulärsten Museumseinbruch von Manching beginnt am Vormittag der Prozess: Vor Gericht stehen vier Männer, die für den Diebstahl eines rund 2.100 Jahre alten Goldschatzes verantwortlich sein sollen. Sie sollen im November 2022 in das Manchinger Kelten Römer Museum eingedrungen sein und den keltischen Schatz gestohlen haben. Die meisten der rund 480 Münzen sind nach wie vor verschwunden. Archäologen hatten die kostbare Sammlung 1999 bei Manching in Oberbayern entdeckt. Es handelte sich um den größten keltischen Goldfund des 20. Jahrhunderts.

