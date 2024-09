Prozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn hat begonnen

Braunschweig: In der VW-Dieselaffäre hat der Prozess gegen den früheren Vorstandschef Winterkorn begonnen. Der 77-Jährige zeigte sich kurz vorher vor dem Verhandlungssaal am Landgericht Braunschweig. Dabei wirkte er angeschlagen, erklärte aber, es gehe ihm heute ganz gut. Sein Gesundheitszustand hatte zuletzt Zweifel am Prozessauftakt aufkommen lassen. Der Manager muss sich wegen gewerbsmäßigen Betrugs, Marktmanipulation und uneidlicher Falschaussage verantworten. Die Diesel-Affäre war vor fast neun Jahren aufgeflogen. Volkswagen soll weltweit eine illegale Abschalteinrichtung in seine Autos eingebaut haben. So wurden die Grenzwerte für Stickoxid auf dem Prüfstand eingehalten, aber nicht auf der Straße. Winterkorn übernahm mit seinem Rücktritt die politische Verantwortung, bestreitet aber bis heute jede Schuld.

