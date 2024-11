Protestanten begehen Totensonntag

Hannover: Evangelische Christen begehen heute den Totensonntag - den zentralen Gedenktag für die Verstorbenen. Viele von ihnen gehen deshalb auf den Friedhof und zünden dort Kerzen an oder legen Blumen nieder. In Bayern ist der Totensonntag einer der sogenannten "stillen Tage", an denen ein Tanzverbot gilt von zwei Uhr morgens bis zum Ende des Tages. Aber das Bundesverfassungsgericht hatte 2016 entschieden, dass das bayerische Feiertagsgesetz nicht mit der Glaubens- und Versammlungsfreiheit vereinbar ist. Deshalb können Clubs und Bars beim Kreisverwaltungsreferat beantragen, dass sie trotzdem öffnen dürfen.

