Probleme bei der Kartenzahlung halten an

Berlin: Wer derzeit mit der Karte bezahlen will, muss immer noch mit Problemen rechnen: Wegen Schwierigkeiten bei einem IT-Dienstleister funktionieren viele Kredit-, Debit- und Girokarten derzeit nicht - etwa an der Supermarktkasse. Das hat die Deutsche Kreditwirtschaft mitgeteilt. An den Automaten kann man demnach aber mit Girokarten problemlos Geld abheben. Bei Debit- und Kreditkarten kann es auch dabei zu Einschränkungen kommen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik teilte mit, eine Cyberattacke oder ein Hackerangriff könne nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Wie lange die IT-Probleme dauern, ist nicht absehbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 16:00 Uhr