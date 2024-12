Preuß gewinnt Verfolger von Le Grand-Bornand - kein Podestplatz für deutsche Skispringer

Zum Wintersport: Beim Biathlon-Weltcup in Le Grand-Bornand in Frankreich hat Franziska Preuß das Verfolgungsrennen für sich entschieden. Der dritte Platz ging mit Vanessa Voigt ebenfalls an die deutsche Mannschaft. Zweite wurde die Französin Julia Simon. Bei Skispringen in Engelberg haben es die deutschen Teilnehmer erstmals in dieser Saison nicht aufs Podium geschafft. Andreas Wellinger belegte als Bester aus dem Team Rang vier. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Jan Hörl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 19:00 Uhr